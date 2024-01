Salute, D’Agostino (Legale Eppela): “Progetti di successo cofinanziati da Msd”

“Nel panorama delle piattaforme Eppela si identifica come una piattaforma di crowdfunding in modello reward & donation e con Msd CrowdCaring ha lanciato un'iniziativa di mentoring, in cui i progetti vengono selezionati accuratamente dal comitato di Msd e lanciati in crowdfunding. I progetti che raggiungono il successo e il favore del pubblico, vengono cofinanziati da Msd”. Sono le parole di Paola D’Agostino, rappresentante legale Eppela, in occasione dell’evento di celebrazione del quinto anno di MSD CrowdCaring, che nasce per supportare progetti innovativi volti a migliorare la Salute e la Qualità di Vita delle Persone favorendo l’Inclusione e la Diversità, senza che la disabilità, la malattia o altra forma di condizione sfavorevole possano costituire un limite.