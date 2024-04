Salute, D’Angelo (INPS): “FSE occasione per realizzare nuovi servizi"

"Il fascicolo sanitario elettronico sarà una grandissima occasione per l’INPS per realizzare servizi nuovi. Si inserisce nel contesto più ampio legato all’evoluzione della nuova invalidità civile che vedrà la luce l'anno prossimo e che consentirà lo sviluppo di nuovi servizi basati su informazioni che deriveranno dal fascicolo. In una prima fase l’istituto introdurrà nel fascicolo sanitario elettronico i documenti introduttivi e successivamente i verbali prodotti dall’INPS stesso. Da qui si avvieranno una serie di nuovi servizi che consentiranno l’evoluzione di ulteriori sviluppi basati su ciò che riguarda le informazioni sanitarie dell’utente.” Ha dichiarato il Direttore Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici dell’INPS Massimiliano D’Angelo nel corso del Digital Health Forum che si è tenuto a Roma a Palazzo Wedekind.