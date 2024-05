Salute, De Lorenzo: "Screening rappresentano modello migliore per riduzione carico malattia e spesa sanitaria"

“La Commissione europea ha dichiarato ed ha affermato che il cancro è un'epidemia. Per questo ha deciso di varare la Mission On Cancer, che si basa su tre pilastri: prevenire tutto il prevedibile, ottimizzare il trattamento e la qualità della vita. Noi, come associazione dei malati, riteniamo che gli screening rappresentano la forma migliore per ridurre il carico di malattia e quindi per ridurre la spesa sanitaria”. Con queste dichiarazioni, Francesco De Lorenzo, presidente Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia - Favo e Associazione italiana malati di cancro – Aimac, è intervenuto a margine dell’iniziativa istituzionale ‘Il polmone al centro della prevenzione: una realtà italiana’, in occasione della ‘Giornata mondiale contro il tabacco’, presso il Ministero della Salute, un momento di awareness e confronto tra i principali stakeholder istituzionali, clinici e delle associazioni dei pazienti per affrontare i temi legati all’attività di prevenzione primaria e secondaria.