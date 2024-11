Salute, dermatologo Costanzo: “Trattamento precoce malattia psoriasica protegge al 90% da sviluppo artrite”

“Sappiamo che se trattiamo abbastanza in tempo la malattia psoriasica con farmaci biologici, questi pazienti hanno una protezione superiore al 90% dallo sviluppo di artrite. Vuol dire che se i pazienti con malattia psoriasica non trattati hanno un rischio del 30% di sviluppare in seguito l'artrite, con un farmaco biologico hanno un rischio inferiore al 3%”. Così Antonio Costanzo, professore di Dermatologia presso Humanitas university e responsabile dell’unità operativa di Dermatologia presso Humanitas Research Hospital, a margine dell’evento dedicato a bimekizumab, una nuova opzione terapeutica sviluppata da Ucb alla quale l’Aifa ha concesso l’estensione della rimborsabilità per l’artrite psoriasica attiva (Psa), dopo quella ottenuta nel marzo 2023 per la psoriasi a placche da moderata a severa.