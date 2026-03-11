circle x black
Salute: disturbi alimentari, contro stigma e pregiudizi al via campagna ministero

11 marzo 2026 | 15.54
Redazione Adnkronos
'Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso'. E' lo slogan della campagna nazionale di sensibilizzazione sui disturbi alimentari promossa dal ministero della Salute in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto lilla che si celebra il 15 marzo. I messaggi della campagna, si legge in una nota del dicastero, "sono diretti a contrastare stigma e pregiudizi e a ricordare che i disturbi della nutrizione sono patologie complesse, che richiedono ascolto, cura e supporto professionale". La campagna, realizzata dalla Direzione generale dei Corretti stili di vita in collaborazione con la Direzione generale della Comunicazione, è stata presentata oggi a Firenze nell'ambito della manifestazione Didacta Italia, evento dedicato all'innovazione nella scuola, dove è intervenuto Alessio Nardini, direttore della Direzione generale dei Corretti stili di vita del ministero della Salute.

I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono un problema di salute pubblica globale che coinvolge in Italia più di 3 milioni di persone, con un impatto rilevante sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, sottolinea il dicastero. Per celebrare al meglio la Giornata nazionale del Fiocchetto lilla e sensibilizzare il più ampio numero di persone, il ministero della Salute ha organizzato anche una serie di eventi sul territorio e una maratona televisiva che vedrà gli appuntamenti sportivi del 14 e 15 marzo colorarsi di lilla.

"Come ogni anno il 'Fiocchetto lilla' è il simbolo per dare visibilità e riconoscibilità alle iniziative e rappresentare l'impegno nella prevenzione, nell'informazione e nel sostegno alle persone che vivono queste difficoltà e alle loro famiglie. In ottemperanza alle norme sul buio elettorale, lo spot Tv e il radio comunicato della campagna con la firma del ministero, saranno diffusi nel periodo successivo al referendum", conclude la nota.

Tag
disturbi alimentari stigma pregiudizi salute pubblica prevenzione
