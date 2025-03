Salute: epilessie rare, impegno trasversale per un quadro normativo adeguato

Impegno trasversale per garantire una qualità di vita migliore ai pazienti con epilessie rare e complesse e alle loro famiglie attraverso la rapida approvazione di un quadro normativo che integri le necessità sanitarie, sociali e assistenziali in un unico sistema di supporto. E’ quanto emerso dall'incontro 'Oltre l'epilessia: le sfide delle epilessie rare e complesse', che si è svolto a Roma, con la partecipazione di esperti, istituzioni e rappresentanti delle famiglie. L'evento, promosso da Adnkronos Comunicazione con il contributo non condizionato di Jazz Pharmaceuticals, ha avuto il patrocinio di Fondazione epilessia Lice e di Alleanza epilessie rare e complesse.