Salute, Fava (Cittadinanzattiva): “Adulti di oggi sono anziani di domani, coinvolgiamoli in prevenzione”

“Gli adulti di oggi saranno i prossimi anziani, quindi, visto che è così importante fare educazione alla prevenzione, è bene considerare anche l'adulto come un soggetto da privilegiare”. A dirlo Valeria Fava, referente per l'Area salute di Cittadinanzattiva, in occasione dell’evento di presentazione della ricerca “Il vaccino antinfluenzale: consapevolezza, credenze, comportamenti degli italiani” che Viatris, azienda globale che opera nell’ambito della salute, ha commissionato a IQVIA, condotta nei mesi scorsi su un campione di 1.000 persone.