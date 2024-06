Salute, Fioretto (uniPd): “Riduzione biomarcatori di infiammazione e fibrosi con finerenone”

“Nel modello sperimentale nei topi è stato visto che, se vengono trattati con questo farmaco, si riduce l'infiammazione e la fibrosi. Esistono ora anche dei dati, ottenuti dai trial che sono stati condotti con finerenone sui pazienti, che dimostrano come nel sangue di questi pazienti ci sia una riduzione di vari biomarcatori di infiammazione e fibrosi”. Lo ha detto ai microfoni dell’Adnkronos, Paola Fioretto, professoressa di Medicina Interna all’università di Padova, a margine dell’incontro stampa promosso da Bayer, nel corso del quale è stato annunciato che l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha ammesso alla rimborsabilità finerenone, un nuovo farmaco per il trattamento della malattia renale cronica in stadio 3 e 4, associata a diabete di tipo 2 in pazienti adulti con presenza di albuminuria, in aggiunta allo standard di cura.