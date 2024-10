Salute, Gardini (EpaC): “Fermi a 13mila infezioni epatite C scoperte”

“Siamo fermi a 13mila infezioni scoperte. Probabilmente ne sono state” individuate “di più, però non ci sono i numeri perché evidentemente non si riesce a mettere insieme tutto ciò che è stato fatto sinora”. Con queste dichiarazioni, Ivan Gardini, presidente Associazione EpaC Ets, è intervenuto in occasione dell’evento “Epatite C: Obiettivo eliminazione, il momento è adesso. Strategie e modelli organizzativi per riscrivere la storia delle epatiti virali”, presentato a Roma, che ha visto la partecipazione di Istituzioni, Società Scientifiche e Rappresentanti dei Pazienti.