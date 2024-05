Salute, Giovagnoni (Sirm): “Con radiomica informazioni su risposta terapeutica e diagnosi più precoci”

“La radiomica è una nuova tecnica che utilizza i sistemi di intelligenza artificiale e di machine learning. Questi sistemi di intelligenza artificiale processano i numeri e danno informazioni che l’occhio di umano non può nemmeno immaginare. Questo ha portato ad una diagnosi più precoce tra il tessuto normale e patologico e permette di stabilire il grado di aggressività della malattia. La cosa più promettente è che la radiomica potrà stabilire se una patologia risponde più o meno precocemente al tipo di terapia”. Così Andrea Giovagnoni, presidente Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica, in occasione della conferenza stampa organizzata a Milano dalla società scientifica ed intitolata ‘Diagnosi più precoci e precise per meglio utilizzare le terapie: è la radiomica, la nuova frontiera della radiologia medica’.