Salute, grazie a terapie antiretrovirali Hiv si raggiunge in breve tempo soppressione replicazione virale

Nell’ambito del Congresso ICAR - Italian Conference on Aids and Antiviral Research, giunto alla 16esima edizione, dal claim “Research and care: from bench, to bedside, to community” che caratterizza il programma scientifico, promuovendo la riflessione sull’importanza della ricerca per raggiungere il prendersi cura in senso globale della persona, si è tenuto l’evento ‘HIV. Parliamone ancora!’, un momento di confronto e condivisione per parlare di aderenza terapeutica, U=U e resistenze e presentare i nuovi contenuti della campagna “HIV. Ne Parliamo?”.