Salute, i pazienti: "Cercare centri specializzati in cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva"

"Iniziative come questa credo siano molto importanti, specialmente per le persone che sono a casa e si sentono sole perché magari hanno ricevuto una diagnosi e la sentono come una sentenza, come qualcosa che ti travolge. A queste persone dico di non fermarsi e di non scoraggiarsi, di andare fino in fondo e trovare i centri specifici, dove ci sono delle soluzioni”. Lo ha detto Rossella Repaci, paziente con cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, alla presentazione della campagna ‘Fai posto al cuore’ dedicata alla patologia e organizzato a Milano alla vigilia della terza “Run For Inclusion”.