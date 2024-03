Salute, i vincitori del premio Healthbot per Fattore J: “Affascinante relazionarsi con realtà diverse"

"La nostra esperienza con Fattore J è stata molto bella, abbiamo visto una gentilezza e disponibilità molto affascinante. Si relazionano persone di diverse età e categorie lavorative. Il nostro progetto si chiama Pharma Box, prototipo di distribuzione di farmaci per persone anziane o con disabilità motorie o sensoriali. Serve per ricordare all’utente la terapia e il giorno ed è molto inclusiva utilizzando sensori acustici e visivi, un braccio meccanico e notifiche personalizzate per il caregiver.” Commentano gli studenti dell’Istituto De Amicis Cattaneo di Roma, autori del progetto “Pharma Box” vincitore del premio Healthbot, il primo contest per ideare soluzioni di intelligenza artificiale nel campo della salute nell’ambito del progetto Fattore J di Johnson & Johnson Innovative Medicine nell’ambito della Rome Cup 2024.