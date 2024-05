Salute, la radiomica è la nuova frontiera della radiologia medica

A poco più di un mese dal 51° Congresso nazionale della Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica, che si svolgerà dal 20 al 23 giugno al MiCo di Milano, la società scientifica ha organizzato presso la sua sede nel capoluogo lombardo la conferenza stampa ‘Diagnosi più precoci e precise per meglio utilizzare le terapie: è la radiomica, la nuova frontiera della radiologia medica’. La nuova tecnica sfrutta i sistemi di intelligenza artificiale per estrarre delle informazioni dal dato numerico che l’uomo non potrebbe in alcun modo riuscire ad ottenere.