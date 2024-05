Salute, La Rosa (Gsk Italia): "Vaccinazione è investimento in salute"

“Da un punto di vista di sistema, la vaccinazione è un investimento in salute, particolarmente per le vaccinazioni dell’adulto”. A dirlo, Silvia La Rosa, vice president e business unit head vaccines di GSK Italia, a margine del panel ‘Prossimità e telemedicina per il rafforzamento dell’assistenza territoriale e una gestione più efficace delle cronicità’ tenutosi all’interno dell’evento "Verso una piena attuazione della farmacia dei servizi. Quale contributo al miglioramento della qualità di vita dei cittadini", realizzato da Federfarma Lombardia e The European House-Ambrosetti, con il contributo non condizionante di GSK, MSD, Pfizer e Teva.