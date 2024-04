Salute, Landazabal (GSK): “Chiamata attiva per vaccinazione aumenta copertura"

"In questo momento abbiamo tecnologie di comunicazione che ci permettono di inviare messaggi a tutti i cittadini. Bisogna sfruttare queste tecnologie per creare l’opportunità di una chiamata attiva ai cittadini su quale vaccinazione fare per prevenire la malattia. Questo dove già accade ha permesso di aumentare la copertura vaccinale, che oggi negli adulti e nei pazienti a rischio è molto bassa. Bisogna sfruttare tutte le risorse sul digital per strutturare questa chiamata attiva efficace. Invecchiare attivamente vuol dire migliorare la qualità di vita. La prevenzione vaccinale è importante, ma il cambio dev’essere totale e nello stile di vita.” Ha dichiarato Fabio Landazabal, Presidente e Ad GSK Italia nel corso del Digital Health Forum che si è tenuto a Roma a Palazzo Wedekind.