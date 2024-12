Salute, l'igienista Calabrò: “Vaccino contro Rsv efficace e sicuro”

“Secondo lo studio HTA noi abbiamo oggi, in base alle evidenze scientifiche che abbiamo analizzato, una tecnologia efficace contro il virus sinciziale per almeno tre stagioni consecutive. È un vaccino efficace e sicuro che protegge il singolo e protegge la comunità. È sulla base di questi risultati e di tutte le evidenze che abbiamo a disposizione che ci auguriamo che i nostri decisori compiano le scelte giuste per la protezione della collettività”. Con queste dichiarazioni, Annalisa Calabrò, Sezione di Igiene - Dipartimento Universitario Scienze delle Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma è intervenuta rispondendo ai microfoni dell’Adnkronos Salute in occasione della conferenza stampa, organizzata a Roma da Gsk, sul virus respiratorio sinciziale.