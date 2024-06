Salute, l’oncologo Santoro: "Nuovi trattamenti Car-T cambiano prospettive cura linfoma"

"L’ingresso di questi nuovi trattamenti” Ca-T “nell’ambito del trattamento dei linfomi ha stravolto le prospettive terapeutiche per una quota consistente di pazienti. I nuovi casi di linfoma in Italia sono più di 14mila ogni anno e la prima linea di trattamento guarisce oltre il 50% di pazienti. La rivoluzione sta proprio per quel gruppo di pazienti per cui invece avevamo delle prospettive terapeutiche estremamente limitate, con una quasi assenza di probabilità di guarigione. Oggi, grazie ai nuovi trattamenti, riescono a ottenere dei risultati sicuramente stupefacenti”. Così Armando Santoro, direttore del Cancer center e responsabile dell’Unità operativa di Oncologia medica ed Ematologia dell’Irccs Humanitas research hospital di Rozzano-Milano, commenta il via libera di Aifa alla rimborsabilità di lisocabtagene maraleucel (liso-cel) nei pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B o con linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B oppure ancora con linfoma follicolare di grado 3B in recidiva o refrattari al trattamento dopo due o più linee di terapia sistemica. L’annuncio della rimborsabilità, a cui si somma anche quello di idecabtagene vicleucel (ide-cel) nel trattamento del mieloma multiplo, è stato dato da Bristol Myers Squibb in una conferenza stampa a Roma.