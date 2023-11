Salute, Lorenzin: “Senza prevenzione non c’è sanità. IA può aiutare”

“La salute del pianeta e il One Health è la sfida di oggi e di domani e in questo dobbiamo mettere in campo tutte le misure a disposizione per garantire salute, che vuol dire anche pace e sicurezza sociale ed economica dato che abbiamo visto che dopo le pandemia ci sono le guerre. L’IA può aiutare nel controllo epidemiologico”. Lo ha dichiarato Beatrice Lorenzin, ex ministro e senatrice del Pd, V Commissione Salute, in occasione della conferenza “InnovaCtion: ricerca, innovazione e cambiamento per la salute del futuro” promossa da GSK.