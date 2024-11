Salute, Malinverno (Sobi): "Vogliamo migliorare la qualità di vita delle persone con emofilia"

"Oggi le articolazioni dei pazienti con emofilia sono più protette. Questo grazie ad una corretta profilassi, al monitoraggio delle articolazioni e a terapie sempre più efficaci". Queste le parole di Chiara Malinverno, medical advisor haemophilia di Sobi in occasione dell'incontro "Sobi Let’s Talk. Mont Blanc experience: to the next level" che ha l’obiettivo di approfondire argomenti di attualità e prospettive inesplorate in un contesto, per alcuni aspetti ancora poco conosciuto, come quello delle malattie rare.