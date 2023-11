Salute, Mandorino (Cittadinanzattiva): “Prevenzione ha bisogno di coinvolgimento attivo dei cittadini”

“La prevenzione ha bisogno anche del coinvolgimento attivo dei cittadini, del loro ruolo da protagonisti, si tratta di mette in campo stili di vita appropriati, di avere le informazioni che ci rendono più consapevoli nella scelta dei percorsi di salute. Anche di partecipare al governo delle politiche sanitarie”. Lo ha dichiarato Anna Lisa Mandorino, Segretario generale di Cittadinanzattiva, in occasione della conferenza “InnovaCtion: ricerca, innovazione e cambiamento per la salute del futuro” promossa da GSK.