Salute: Masiero (Sidp), ‘parodontite colpisce circa il 50% degli italiani’

“La parodontite è una patologia cronica non trasmissibile e colpisce circa il 50% degli italiani nelle sue forme più moderate e almeno un italiano su dieci nelle sue forme più gravi. In quanto patologia cronica non trasmissibile, “la parodontite è una patologia sostenuta da una disbiosi, quindi da un'alterazione dei microrganismi a livello del parodonto, però questa disbiosi, che è una condizione necessaria, non è sufficiente a far sviluppare la patologia. Questo significa che ci sono dei fattori di rischio locali - patologie cardiovascolari, diabete e fattori comportamentali come il fumo, la dieta e gli stili di vita non corretti - che modificano la modalità di progressione della patologia”. Così Silvia Masiero, segretario della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), all’Adnkronos Salute, in, occasione della Giornata nazionale, spiega la patologia del cavo orale.