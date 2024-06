Salute, Massazza (Milano Cortina 2026): “Necessario trovare fil rouge per ottimizzare servizi medici”

“Bisogna trovare un fil rouge per ottimizzare i servizi medici” e trasferire questo know how delle 4 migliori regioni a livello nazionale” coinvolte nelle olimpiadi Milano-Cortina 2026, “con dei sistemi avanzatissimi” anche” alle altre regioni che parteciperanno tutte al successo del gioco” e ne beneficeranno nel tempo. Lo ha detto Giuseppe Massazza, chief medical officer di Milano-Cortina 2026, intervenendo alla prima giornata del 51° Congresso Nazionale Sirm, Società italiana radiologia medica interventistica in corso al Mico di Milano, durante un incontro con la stampa per la presentazione dell’avvio del progetto di collaborazione fra la Sirm e il Coni che porterà ad un accordo quadro di cooperazione operativo in vista delle olimpiadi invernali che prevede il supporto dell’attività di diagnostica per immagini (radiografie, ecografie ecc) a favore degli atleti olimpici attraverso l’attivazione di una collaborazione fra la Società scientifica e il Coni per promuovere la formazione e la preparazione dei medici nell'affrontare i traumi sportivi.