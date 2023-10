“Esperienza positiva in quanto associa la natura alle biotecnologie per avere effetti più efficaci”. Sono le parole della farmacista esperta di rimedi naturali Stefania Melis, in occasione della tavola rotonda di presentazione in anteprima del progetto “Zenessere. Equilibrio, Natura e Benessere”, organizzata da Zentiva, azienda leader nello sviluppo e nella fornitura di farmaci di qualità a prezzi accessibili, presso il Centro Svizzero di Milano.