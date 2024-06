Salute, Menchini (Presidente Aida): "Social sono parte professione dermatologo"

“Ci sono colleghi che si mostrano sui social per far capire che persone sono, altri invece che scelgono il social come appendice della propria professione, facendo divulgazione e dando le informazioni corrette in un mondo che ne dà tantissime e spesso anche sbagliate. E' importante che un'associazione come la nostra decida un suo comportamento etico di comunicazione”. Lo ha detto Giovanni Menchini presidente di Aida (Associazione italiana dermatologi ambulatoriali) intervenuto al simposio ‘Codice Etico e social Media’ nel corso del Congresso nazionale dell’associazione a Riccione.