Salute mentale, assessore Bertolè: “Reddito è spesso discriminante per qualità e tempistiche cure”

“Vogliamo contrastare lo stigma, accompagnare la socializzazione delle questioni che riguardano la salute mentale e orientare le persone verso risposte più appropriate perché oggi non sanno a chi rivolgersi e spesso il reddito è una fortissima discriminante rispetto alla qualità e tempestività dei percorsi”. Così l’assessore al Welfare e alla Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolè, a margine dell’evento 'Socialized Minds, la salute mentale giovanile nell’era dei social’, organizzato da Janssen di Johnson & Johnson e dall’università Milano-Bicocca e con il patrocinio del Comune di Milano, in occasione della giornata mondiale della salute mentale 2023.