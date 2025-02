Salute mentale, Calamandrei (Iss): "con Intergruppo One Brain approccio olistico”

“Questo Intergruppo sarà un luogo di incontro tra decisori politici, tecnici, scienziati e rappresentanti delle associazioni dei familiari, tutti coloro che sono interessati, che soffrono o curano patologie del sistema nervoso, del cervello e della mente. Pertanto, sarà un'occasione per affrontare a tutto campo, in maniera integrata, in questo approccio olistico - grazie alla definizione della One Health - tutti gli ambiti della nostra vita, non solo quelli della nostra storia genetica, ma anche quelli dell'ambiente in cui viviamo, delle relazioni che costruiamo e del luogo in cui siamo curati”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Gemma Calamandrei, direttrice del Centro di riferimento per le Scienze comportamentali e la salute mentale e direttrice (ad interim) del dipartimento di Neuroscienze dell’Istituto superiore di sanità alla presentazione dell’Intergruppo Parlamentare “One Brain - per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici”.