Salute mentale, DiLuca (Sins): “Necessario Intergruppo e tavolo di dialogo per salute del cervello”

“È fondamentale che si crei anche in Italia un Intergruppo e un tavolo di dialogo tra tutte le competenze nell'ambito della salute del cervello, che includano la ricerca, la ricerca clinica, i professionisti della cura, quindi la neurologia, la psichiatria, la psicologia e, fondamentale, anche la società civile, come le associazioni del paziente. Solo così potremo identificare delle vere e proprie priorità per il nostro Paese, per cercare di modificare i costi e il carico sociale delle malattie del cervello, che sono veramente gravosi”. Così, Monica DiLuca, docente di Farmacologia e prorettrice alla Ricerca dell’università degli Studi di Milano, presidente Sins, Società italiana di neuroscienze, alla presentazione dell’Intergruppo parlamentare ‘One Brain - per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici’.