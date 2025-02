Salute mentale, Padovani (Sin): “La salute del cervello al centro dell’attenzione”

“Riteniamo che la società italiana debba portare la salute del cervello al centro dell’attenzione. È il momento di coniugare disturbi mentali e disturbi neurologici in un’azione comune”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Alessandro Padovani, presidente della Sin, Società italiana di neurologia alla presentazione dell’Intergruppo parlamentare “One Brain - per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici” che ha l’obiettivo dell’Intergruppo di sensibilizzare l’azione politica e aumentare l’attenzione e il confronto pubblico per garantire ai pazienti standard più elevati di diagnosi e cura.