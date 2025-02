Salute mentale, Vaccaro (Censis) ‘nuova consapevolezza dei disturbi mentali’

“L'obiettivo del benessere mentale è diventato parte integrante dello stare bene e questo ha comportato una serie di conseguenze importanti, tra cui una nuova consapevolezza della presenza di disturbi in questo campo, che è in crescita per la parte più giovane della popolazione, nonché lo sdoganamento della richiesta d'aiuto”. Queste le parole di Ketty Vaccaro, responsabile dell’Area Biomedica e Salute del Censis, alla conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo Parlamentare “One Brain - per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici”. L’obiettivo dell’Intergruppo è sensibilizzare l’azione politica, aumentare l’attenzione e il confronto pubblico per garantire ai pazienti i più alti standard di diagnosi, accesso e cura.