Salute, Mercurio (Persone sordocieche): "Parlamento approvi presto ddl Semplificazioni"

"Per le persone sordocieche il problema fondamentale è culturale, non solo giuridico. Quello che manca è un pieno riconoscimento delle persone sordocieche per la loro disabilità nello specifico. Il disegno di legge" Semplificazioni "recentemente approvato dal Governo va in questo senso e auspichiamo che il Parlamento lo approvi al più presto". Lo ha dichiarato Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle Persone sordocieche, a margine dell'evento organizzato dalla Lega del Filo d'Oro alla Camera dei deputati, per la presentazione del Manifesto delle persone sordocieche.

"Per noi persone sordocieche la Lega del Filo d'Oro è fondamentale - ha aggiunto Mercurio - perché ci permette di uscire dall'isolamento, ci riconosce per ciò che siamo e ci permette di essere cittadini alla pari di tutti gli altri".