Salute, Michilli (FMD): “Legame tecnologia-scienza al centro di progetto Fattore J.

"La Fondazione Mondo Digitale promuove da 4 anni il progetto Fattore J, una collaborazione con Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia finalizzata a spiegare ai ragazzi le conquiste in ambito medico scientifico legate allo sviluppo delle tecnologie e della scienza. L’obiettivo è far capire loro il valore della malattia, abbiamo raggiunto oltre 300.000 ragazzi su tutto il territorio nazionale.” Ha dichiarato Mirta Michilli, Direttrice generale Fondo Mondo Digitale a margine della Rome Cup 2024 dove si è tenuto Healthbot, il primo contest per ideare soluzioni di intelligenza artificiale nel campo della salute nell’ambito del progetto Fattore J di Johnson & Johnson Innovative Medicine.