Salute, Michilli (Fondazione mondo digitale Ets): “Con Fattore J raggiunti 300mila studenti”

“Abbiamo già formato 30mila studenti e ne abbiamo raggiunti 300mila, in collaborazione con 18 associazioni di pazienti, oltre 180 scuole, cinque istituzioni e istituti di ricerca, come l'Istituto nazionale dei Tumori di Milano che oggi ci ospita”. Sono le parole di Mirta Michilli, direttrice generale Fondazione mondo digitale Ets, in occasione della presentazione della nuova edizione di ‘Fattore J’, un'iniziativa di Johnson & Johnson e Fondazione mondo digitale Ets che mira a sensibilizzare le giovani generazioni sul valore dell’innovazione nel campo della salute. Nel 2024-2025, il progetto esplorerà come l'intelligenza artificiale sta trasformando la medicina del futuro.