“La prevenzione è fondamentale per una diagnosi precoce di molte malattie, soprattutto cardiovascolari. Ringrazio la Asl Roma 4 perché sta dando veramente tanto in questo territorio. E’ presente con un truck per le mammografie e screening del colon retto” ha sottolineato il Presidente Consiglio Comunale Trevignano Romano Chiara Morichelli in occasione del primo appuntamento della seconda edizione del CardioBreast DragonBoat Festival, a Trevignano Romano.