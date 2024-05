Salute, Novello: "75% costo paziente in stadio avanzato correlato a impiego farmaci"

“I costi sono prevalentemente legati ai farmaci: il 75% del costo di un paziente diagnosticato in stadio avanzato è correlato all'impiego di farmaci quali l'immunoterapia o i farmaci di precisione. Arriviamo in media ad un costo annuo di circa 52-55mila euro, solo per i farmaci a cui vanno addizionate tutte le spese relative alle cure palliative, all'impegno di persone e di risorse umane”. Così, Silvia Novello, professore di Oncologia medica - università degli Studi di Torino e presidente Walce, a margine dell’iniziativa istituzionale ‘Il polmone al centro della prevenzione: una realtà italiana’, in occasione della ‘Giornata mondiale contro il tabacco’, presso il Ministero della Salute, un momento di awareness e confronto tra i principali stakeholder istituzionali, clinici e delle associazioni dei pazienti per affrontare i temi legati all’attività di prevenzione primaria e secondaria.