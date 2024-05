Salute, on. Gemmato: "Istituzioni e comunità scientifica investano in prevenzione per salute italiani£

“Fondamentale è il tema della prevenzione per rendere sostenibile il nostro sistema sanitario nazionale pubblico e curare meglio gli italiani. E’ obbligatorio per noi investire in prevenzione: lo sforzo del governo, del nostro ministero e della comunità scientifica è investire nella prevenzione per evitare che gli italiani si ammalino”. Lo ha detto l’on. Marcello Gemmato, sottosegretario alla salute, a margine dell’iniziativa istituzionale ‘Il polmone al centro della prevenzione: una realtà italiana’, in occasione della ‘Giornata mondiale contro il tabacco’, presso il Ministero della Salute, un momento di awareness e confronto tra i principali stakeholder istituzionali, clinici e delle associazioni dei pazienti per affrontare i temi legati all’attività di prevenzione primaria e secondaria.