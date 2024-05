Salute, Pastorino: "Livello accettabile di screening polmonare in tutti i centri italiani"

“Con il protocollo di screening abbiamo ottenuto dei risultati inaspettati: in meno di due anni abbiamo reclutato più di 20.000 persone, di cui più di 10.000 sono eleggibili e quasi tutte hanno già fatto il primo screening. E’ straordinario, in quanto abbiamo dimostrato che tutti i centri d'Italia hanno la potenzialità di fare lo screening polmonare con un livello di qualità accettabile”. Lo ha detto Ugo Pastorino, direttore Sc Chirurgia toracica - Istituto nazionale tumori di Milano, Responsabile progetto Risp, a margine dell’iniziativa istituzionale ‘Il polmone al centro della prevenzione: una realtà italiana’, in occasione della ‘Giornata mondiale contro il tabacco’, presso il Ministero della Salute, un momento di awareness e confronto tra i principali stakeholder istituzionali, clinici e delle associazioni dei pazienti per affrontare i temi legati all’attività di prevenzione primaria e secondaria.