Salute, Pedrini: "Avere vaccino Herpes Zoster in ambulatorio facilita noi e il paziente"

“Il medico di medicina generale indirizza il paziente verso il percorso di cura più idoneo e avere a disposizione il vaccino per l’Herpes Zoster in ambulatorio facilita molto noi e il paziente, in quanto essendo già nella struttura, la somministrazione è diretta”. Lo ha detto Paola Bettini, medico di Medicina generale, segreteria generale di Fimmg Lombardia, in occasione del convegno intitolato “Mantenersi in salute grazie alla prevenzione vaccinale dell’adulto: l’esempio del vaccino contro l’Herpes Zoster”, organizzato con il patrocinio di Regione Lombardia e dell’Istituto superiore di Sanità e con il sostegno non condizionante di Gsk. L’incontro odierno è stato la prima tappa della vasta campagna promossa da Fondazione Longevitas con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, ottimizzare e ridurre, attraverso lo sviluppo di una sana longevità, la spesa sanitaria, consentendo importanti risparmi da reinvestire in salute.