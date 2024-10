Salute, Pisani: 'Solo 3 giovani su 10 ottengono supporto rispetto alle difficoltà che incontrano nel percorso di vita'

“Il rapporto che noi abbiamo presentato ci ha permesso di capire quanto per i giovani la salute mentale non sia legata soltanto ad una dimensione individuale, ma anche e soprattutto ad una dimensione spaziale” ha detto Maria Cristina Pisani, presidente Consiglio Nazionale Giovani in occasione dello spettacolo teatrale “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, fondata e diretta da Dario D’ambrosi e composta da attori con disabilità fisiche e psichiche, al Teatro Parioli di Roma.