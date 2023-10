“I farmaci approvati dalle autorità regolatorie devono seguire percorsi molto lunghi, mentre non è così per quel che riguarda la cannabis medica”. Lo ha detto il professore di Farmacologia presso l’università degli studi di Cagliari Marco Pistis a margine del media tutorial “Cannabis e Sanità. Ripartire dalla Scienza”, promosso da AdnKronos Comunicazione con il supporto non condizionato di Jazz Pharmaceuticals.