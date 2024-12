“Da marzo del 2024, per arrivare agli adolescenti, la Società italiana di andrologia è sbarcata su TikTok. Siamo stati la prima società scientifica ad accedere a questo social network molto frequentato dai giovanissimi” ha spiegato Chiara Polito, responsabile commissione web Società italiana di andrologia in occasione del convegno “S3 – Salute Sessuale Sia" in programma a Milano il 12 e il 13 dicembre.