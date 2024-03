Salute, premiati i vincitori del contest Healthbot su soluzioni robotiche e IA

Ha i suoi vincitori il contest Healthbot promosso da Johnson e Johnson Innovative Medicine e Fondazione Mondo Digitale che mette l'intelligenza artificiale al servizio della salute del futuro. Il lavoro considerato più innovativo è stato ‘Pharmabot’, secondo classificato il progetto ‘Smemobox’ e al terzo posto si è piazzato ‘VisionAll’. La premiazione, nel corso del RomeCup2024, si colloca nell’ambito del progetto fattore J, che l'obiettivo sensibilizzare i giovani sui progressi scientifici in campo sanitario L’iniziativa ha coinvolto 300mila giovani studenti di scuole superiori, centri di ricerca, aziende, università e istituzioni invitandole a sviluppare prototipi di soluzioni robotiche e di intelligenza artificiale per la salute in termini di prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie.