In occasione della ‘Giornata mondiale contro il tabacco’, si è svolta presso il Ministero della Salute, l’iniziativa istituzionale ‘Il polmone al centro della prevenzione: una realtà italiana’, un momento di confronto tra i principali stakeholder istituzionali, clinici e delle associazioni dei pazienti per affrontare i temi legati all’attività di prevenzione primaria e secondaria al fine di evidenziare come si può ridurre il tasso di mortalità del tumore al polmone.