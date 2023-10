Salute, professor Racagni: “In preparazioni a base di cannabis importante rapporto tra Thc e Cbd”

“L’azione del Thc su Cb1 ha un effetto terapeutico, antiemetico, analgesico e antinfiammatorio ma anche un effetto psicotropo. Invece, l’azione del Cbd sul recettore Cb2 e su altri tipi di recettori non ha alcun effetto psicostimolante. Per questo è importante valutare attentamente il rapporto tra Thc e Cbd nei preparati a base di cannabis”. Lo ha detto il professor Giorgio Racagni, Past President della Sif – Società italiana farmacologia, a margine del media tutorial “Cannabis e Sanità. Ripartire dalla Scienza”, promosso da AdnKronos Comunicazione con il supporto non condizionato di Jazz Pharmaceuticals.