Salute, proteggere gli sportivi da malattie infettive è possibile attraverso i vaccini. L’FMSI mostra come

L’età biologica che vince sull’età anagrafica: una sfida possibile attraverso il trasferimento delle conoscenze medico-scientifiche della medicina dello sport a favore del sistema socioeconomico del Paese per coniugare salute, economia e sistema sociale. Questo è quanto emerso nel corso del 37esimo Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana. Una tre giorni di incontri, dibattiti e illustrazione di studi, dove è stato possibile mettere in luce anche l’importanza delle vaccinazioni nel mondo dello sport. Un ruolo importante, quello dei vaccini, utile per ridurre l’incidenza, la gravità e la diffusione di malattie infettive tra gli atleti.