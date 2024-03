Salute, Provera: “Nostro impegno è portare innovazione terapeutica per migliorare qualità vita pazienti”

“L'impegno di Pfizer è quello di portare innovazioni terapeutiche che siano in grado di prolungare le aspettative, ma anche migliorare la qualità di vita dei pazienti ematologici. Stiamo puntando su quattro aree tumorali principali: i tumori toracici, urogenitali, della mammella e i tumori oncoematologici, tra cui il mieloma e i linfomi”. Con queste dichiarazioni, Marco Provera, direttore Oncologia di Pfizer Italia, è intervenuto a margine l’incontro, promosso da Pfizer Italia in collaborazione con Ail – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfoma e Mieloma, intitolato “MMAREA – Il Mieloma Multiplo. Onda dopo Onda”, la campagna di comunicazione e informazione che ha l’obiettivo di informare, supportare e insegnare come gestire tutte le fasi di una malattia come il Mieloma Multiplo.