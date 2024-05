Salute, Racca (Federfarma): "Vaccinare in farmacia è molto importante"

“Penso che vaccinare in farmacia, in accordo con la Regione Lombardia, sia molto importante. In Italia, le vaccinazioni in farmacia sono partite molto più tardi di tante altre nazioni europee”. Lo ha affermato Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, a margine del panel ‘Verso la piena attuazione della farmacia dei servizi’ durante l’evento "Verso una piena attuazione della farmacia dei servizi. Quale contributo al miglioramento della qualità di vita dei cittadini", realizzato da Federfarma Lombardia e The European House-Ambrosetti, con il contributo non condizionante di GSK, MSD, Pfizer e Teva.