Salute, reumatologo Caporali: “Medici interpretino tutti i segni della malattia psoriasica”

“La malattia psoriasica è una malattia in cui moltissimi domini diversi possono essere coinvolti, dalla cute, alle articolazioni, ai tendini, alle unghie, fino alla colonna. Tutto questo spesso insieme a delle comorbilità. È chiaro che dobbiamo considerare questa malattia come un unicum, come una storia che ogni paziente ha da raccontare e che noi medici dobbiamo assolutamente interpretare nel suo insieme”. Sono le parole di Roberto Caporali, professore di Reumatologia all’università degli studi di Milano e Direttore dipartimento di reumatologia e scienze mediche, ASST Gaetano Pini-CTO, a margine dell’evento con il quale Ucb ha dato l’annuncio del via libera di Aifa all’estensione della rimborsabilità in Italia di bimekizumab per l’artrite psoriasica attiva, dopo quella ottenuta nel marzo 2023 per la psoriasi a placche da moderata a severa.