"Oggi è una giornata straordinaria, celebriamo un'ulteriore innovazione che riusciamo a mettere a disposizione dei pazienti con miastenia gravis generalizzata". Lo ha detto Anna Chiara Rossi, vicepresidente e general manager Italy di Alexion, AstraZeneca rare disease in occasione dell’evento con cui è stata annunciato il rimborso di ravulizumab, un inibitore del complemento C5 a lunga durata d'azione, come terapia aggiuntiva alla standard per il trattamento di pazienti adulti.