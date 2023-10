Salute, Russo: “Farmaci a base di cannabis seguono iter regolatorio preciso”

“I farmaci derivati dalla cannabis per i quali gli enti regolatori hanno approvato l’immissione in commercio sono alla pari di ogni altro farmaco, hanno seguito un iter regolatorio preciso ed hanno superato trial clinici che ne hanno valutato i profili di sicurezza ed efficacia”. Lo ha detto il professore di Farmacologia presso della Scuola di medicina e chirurgia dell’università Magna Grecia di Catanzaro, Emilio Russo a margine del media tutorial “Cannabis e Sanità. Ripartire dalla Scienza”, promosso da AdnKronos Comunicazione con il supporto non condizionato di Jazz Pharmaceuticals.